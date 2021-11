Juventus, Dybala sul rientro: «Sto bene, ecco quando torno»

Dybala, presente alle ATP Finals, ha annunciato ai microfoni di Sky Sport anche quando rientrerà

Dybala presente alle Atp Finals ha parlato del suo rientro a Sky Sport, ecco le sue parole:

RIENTRO – «Sto bene. Domani torno ad allenarmi in gruppo».

ATP FINALS – «Sarà una bellissima finale, per il pubblico e per tutti quelli che la vedranno. Non sono tifoso di nessuno e che vinca il migliore, entrambi hanno vinto partite difficilissime. Zverev è un grandissimo giocatore, ovviamente tutti si aspettavano che Djokovic arrivasse in finale, però ha giocato una grande partita e si merita di essere qui. Purtroppo Sinner ha perso, ma è giovanissimo e ha un grande futuro».

