La Juventus battendo il Napoli per 3-1, ha conquistato l’ottava vittoria di fila della stagione e adesso può battere altri record

La storia si ripete in casa Juventus, dove i record si accumulano anno dopo anno. Nella 7^ giornata di campionato, i bianconeri battendo il Napoli per 3-1 hanno conquistato l’ottava vittoria dopo le prime otto gare disputate in stagione (compresa il successo in Champions contro il Valencia). Una striscia vincente che non si verificava da 88 anni, dalla stagione 1930/1931 quando in panchina sedeva Carlo Carcano, l’uomo dei primi 4 scudetti del quinquennio d’oro dal 1930 al 1935. Ad interrompere la striscia positiva della Juventus, ironia della sorte, fu proprio uno Juventus-Napoli disputatosi il 23 novembre 1930, terminato in favore dei partenopei grazie alle reti di Buscaglia e Vojak. Ieri, però, i bianconeri sono andati anche contro la cabala, trionfando ed eguagliando un nuovo record che però non è quello assoluto in Serie A.

La Vecchia Signora nel corso dei prossimi impegni potrà eguagliare e battere altri primati. Il primo è quello di Giovanni Trapattoni che, sulla panchina della Juventus, ha messo in cassaforte nella stagione 1985/1986 8 vittoria di fila nelle prime 8 di Serie A (anche in questo caso la Vecchia Signora venne fermata dal Napoli). Con un successo in più si è fermato a 9 Fabio Capello nel 2005/2006 sempre guidando la Juventus. Infine il record nelle prime partite di campionato è di Rudi Garcia con la Roma che nel 2013/14 riuscì a conquistare ben 10 vittorie nei primi 10 match della stagione. Per battere tutti questi record, la formazione di Massimiliano Allegri dovrà, dunque, portare a casa i tre punti contro Udinese, Genoa, Empoli e Cagliari.