Juventus, fantasma David: perderà il posto. Cosa c’è dietro il suo periodo no e perché non riesce a performare come ai tempi del Lille

Da colpo di punta del mercato a fantasma dell’attacco. La parabola di Jonathan David alla Juventus ha preso una piega inaspettata e preoccupante. L’attaccante canadese, arrivato in estate per guidare l’assalto bianconero, sta attraversando una profonda crisi di fiducia e di gol, tanto da rischiare ora di perdere il posto da titolare nel big match di domenica sera contro il Milan.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il suo rendimento è un caso da analizzare. Fermo all’unico gol segnato alla prima giornata contro il Parma, il 24 agosto, David è sprofondato in un lungo digiuno, condito da prestazioni incolori. Sulla sua stagione pesa come un macigno l’errore clamoroso a porta vuota in Champions League contro il Villarreal, un gol sbagliato che è diventato il simbolo delle sue attuali difficoltà e che ha incrinato la fiducia iniziale concessagli da Igor Tudor. La sensazione è che il canadese patisca la concorrenza.

Partito titolare nelle prime due giornate, il classe 2000 è stato progressivamente messo ai margini, schiacciato dalla concorrenza interna. Il suo stile di gioco fatica a imporsi, stretto tra la fisicità di Dušan Vlahović e la velocità di Loïs Openda. Tudor ha provato anche ad adattarlo come trequartista, un esperimento fallito che ha confermato le difficoltà di collocazione del giocatore.

Per questo, in vista della supersfida contro il Milan, le gerarchie sembrano destinate a cambiare di nuovo. Secondo la Rosea, tutto lascia pensare che Jonathan David partirà dalla panchina. Per il ruolo di centravanti, è Dušan Vlahović a essere in leggero vantaggio su Openda. Per il canadese, un’altra probabile esclusione che conferma un momento nerissimo. A lui il compito di smentire i critici, magari a partita in corso.