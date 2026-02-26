Juventus, è un febbraio rosso: le 3 espulsioni che hanno segnato il cammino dei bianconeri tra Serie A e Champions League

Juventus, è un febbraio rosso: le 3 espulsioni che hanno segnato in negativo il cammino dei bianconeri tra campionato e Champions League

Il mese di febbraio si sta rivelando un autentico incubo per la Juventus sotto il profilo prettamente disciplinare. La squadra continua a collezionare sanzioni pesanti e rimediare un’espulsione sembra ormai diventata una spiacevole abitudine per il club bianconero, costretto in modo sistematico a giocare in inferiorità numerica e a dover rinunciare a elementi fondamentali nelle gare successive. La recente analisi proposta da La Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro di questo periodo complicato, evidenziando una preoccupante tendenza autolesionista e analizzando i continui scivoloni del gruppo.

Il culmine di questa spirale negativa si è materializzato ieri all’Allianz Stadium durante l’amaro ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Nel corso del match europeo, Lloyd Kelly ha ricevuto un cartellino rosso diretto in seguito a un’attenta revisione al monitor da parte del Var. Si tratta della sanzione numero 3 nelle ultime 4 partite disputate, considerando tutte le competizioni ufficiali. L’unica parziale tregua in questo percorso a ostacoli si è registrata solamente durante la sfida di Serie A vinta contro il Como lo scorso sabato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La pericolosa scia di provvedimenti disciplinari è iniziata con la contestatissima espulsione per doppia ammonizione comminata a Pierre Kalulu durante l’infuocato derby d’Italia contro l’Inter. A questo discusso episodio ha fatto subito seguito il cartellino rosso ineccepibile sventolato a Juan Cabal, capace di rimediare 2 cartellini gialli nel giro di appena 8 minuti durante la gara di andata del playoff europeo. Se nei due casi cronologicamente più datati la Juventus è stata di fatto affondata e condannata dalla netta inferiorità numerica, l’inconveniente occorso nella pazza notte contro il Galatasaray ha assunto contorni leggermente diversi.

L’uscita anticipata dal campo di Kelly sembrava all’apparenza la definitiva pietra tombale sulle residue speranze di qualificazione. Tuttavia, almeno fino al termine dei tempi regolamentari, la straordinaria voglia di compiere l’impresa da parte dei ragazzi guidati da Luciano Spalletti ha fatto dimenticare l’enorme squilibrio numerico sul terreno di gioco. Questo scatto di orgoglio non cancella però le gravi conseguenze disciplinari. Il difensore inglese era già diffidato prima del match e il cartellino rosso diretto ricevuto non annulla la precedente sanzione pendente. Il suo destino sportivo, quindi, si traduce inevitabilmente in due pesanti giornate di squalifica, che il giocatore dovrà scontare obbligatoriamente nelle prossime competizioni gestite dalla Uefa.