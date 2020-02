Juventus, festa a sorpresa e auto in regalo per Cristiano Ronaldo – VIDEO

Festa a sorpresa e auto in regalo per Cristiano Ronaldo: le immagini del compleanno del fuoriclasse della Juventus – VIDEO

Cristiano Ronaldo ha compiuto oggi 35 anni e la sua famiglia lo ha accompagnato in un noto ristorante del centro di Torino per una festa inaspettata. Un momento intimo e gioioso per il fuoriclasse della Juventus.

Le sorprese, però, non finiscono qui. All’esterno del locale era presente un’auto, ricevuta in regalo. Ecco le immagini della festa.