Colpo di scena all’Allianz Stadium! Nella sfida tra Juventus e Genoa, sarà Bonucci e non Mandzukic ad essere capitano

Nella sfida tra Juventus e Genoa, Allegri ha dato la fascia di capitano a Leonardo Bonucci. Questo gesto sembra essere quasi simbolico in quanto rappresenterebbe il perdono totale da parte del tecnico bianconero nei confronti del difensore ex Milan. Ma è un gesto che farà sicuramente discutere. Infatti, dopo le assenze di Chiellini, Barzagli e Khedira, sarebbe dovuto essere Mario Mandzukic il capitano della squadra. E invece no! L’ex difensore rossonero è stato scelto da Max Allegri come capitano della squadra.

Non si sono fatte attendere le reazioni dei social che hanno condannato fermamente la scelta del tecnico bianconero. Forse un’investitura troppo prematura dopo che sono passati solo 3 mesi dal ritorno a casa base del difensore. La ferita nel cuore dei tifosi juventini è ancora aperta.