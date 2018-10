Nella sfida dello Stadium, non arriva la nona vittoria della Juventus e nemmeno il decimo gol di Piatek

Doveva essere la partita che avrebbe lanciato la Juventus alla nona vittoria di fila e all’inseguimento del record di Garcia con la Roma, ma anche del decimo gol di fila di Piatek. E invece non è arrivato né l’uno né l’altro. A sorridere è stato solamente Cristiano Ronaldo che ha segnato il suo 400esimo gol nei principali top campionati europei. La partita tra Juventus e Genoa si è fermata sull’1-1 grazie ai gol di Ronaldo al 18’ e di Bessa nella ripresa.

Con questo pareggio, i bianconeri si fermano perciò ad 8 vittorie di fila da inizio campionato e non raggiungono nemmeno il record di Capello col Milan nel 1992, capace di ottenere ben 13 vittorie di fila tra Campionato e Champions. La Juventus non pareggiava in casa dal dicembre del 2017 quando ottenne uno 0-0 contro l’Inter. Da quel momento sono arrivate solo vittorie e due sconfitte tra Champions e Serie A.

Nella sfida delle 18 non è arrivato poi nemmeno il decimo gol di fila di Piatek che ha sfiorato il gol del pareggio in diverse occasioni nel secondo tempo. Piatek si ferma così a 9 gol su 8 partite. Il calciatore della Polonia non potrà quindi raggiungere e battere il primato di Batistuta che nel 1994/95 segnò 13 reti per 11 giornate consecutive.