Juventus-Genoa 1-1: i top e i flop della sfida dell’Allianza Stadium, sfida della nona giornata di Serie A

Juventus-Genoa: i promossi

BESSA – Il centrocampista del Genoa trova il gol del pareggio con un gran colpo di testa in area di rigore. Al 22′ della ripresa, Bessa si fa trovare pronto sul cross di Kouamé e insacca in rete! Grazie al gol diventa il migliore del Genoa in questa partita.

RONALDO – Non centra solamente il palo nel primo tempo, ma anche un gol che gli fa segnare un nuovo record: è infatti arrivato al suo 400esimo gol nei primi 5 campionati europei. Mette in grossa difficoltà gli avversari da qualsiasi posizione.

Juventus-Genoa: i bocciati

RADU – E’ di fatto l’autore del vantaggio della Juventus con Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo fa intravvedere qualche buon intervento in porta, ma al 18’ minuto sbaglia completamente. Infatti Cr7 segna con un tocco dalla corta distanza per colpa proprio del portiere del Genoa che non interviene con Piatek che pensava il contrario e alla fine il goleador bianconero non sbaglia. Anche nel secondo tempo non si dimostra così sicuro come nei primi minuti del primo tempo.

BONUCCI – Non riesce a murare Daniel Bessa che trova il gol dell’inaspettato pareggio nella ripresa. Kouamé serve magnificamente Bessa in area dove trova una difesa bianconera immobile, ma tra tutti Bonucci che, proprio oggi con la fascia da capitano, non chiude sul giocatore del Genoa.