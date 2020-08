Juventus, Higuain fa muro: mercato bloccato

Gonzalo Higuain non vuole rescindere e senza il suo addio il mercato della Juventus è bloccato

La Juventus è ostaggio di Gonzalo Higuain. I bianconero vogliono liberarsi del pesante ingaggio dell’argentino da 18,3 milioni lordi, ma, come riporta il Corriere dello Sport, il Pipita non sembra intenzionato a voler rescindere il suo contratto in scadenza a giugno 2021.

A confermalo, è stato anche da suo padre Jorge che ha dichiarato che Gonzalo vuole restare in bianconero. Un grosso problema per la Juventus dato che, senza l’addio dell’argentino, non potrà operare sul mercato in entrata.