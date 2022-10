Juventus, i convocati di Allegri per il Torino: sei assenti

Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Torino di Juric. Assenze pesanti per l’allenatore della Juve

Allegri ha presentato la lista dei convocati della Juventus per il Derby della Mole. Out gli infortunati Kaio Jorge, De Sciglio, Pogba, Chiesa e Di Maria, come da previsioni. Questo l’elenco completo comunicato dal club bianconero:

Portieri: Pinsoglio, Perin, Szczesny.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Soule, Iling-Junior.