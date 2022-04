Juventus, il DS del Frosinone è sicuro: «Gatti sarà a breve in Nazionale»

Juventus, il DS del Frosinone è sicuro: «Federico Gatti sarà a breve in Nazionale. Anche se partirà dietro nelle gerarchie, si farà valere»

Il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato a Sky Sport di Federico Gatti, giocatore di proprietà della Juventus.

LE PAROLE – «Federico è un giocatore forte, io lo vedo in Nazionale nel giro di poco tempo. Alla Juve partirà in sordina e poi si conquisterà il suo spazio, vuole diventare un difensore top e ha tutto per poterci riuscire».