Juventus, infortunio Chiesa: i tempi di recupero

La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Federico Chiesa dopo gli esami al J Medical

La Juventus tira un sospiro di sollievo: escluse lesioni per Federico Chiesa dopo l’infortunio contro l’Atalanta. Chiesa verrà rivalutato nei prossimi giorni quindi salta la gara con il Parma e molto probabilmente non ci sarà per la partita speciale, per lui, contro la Fiorentina.

«Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni».