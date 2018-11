Infortunio Joao Cancelo, brutte notizie per la Juventus: problema muscolare per il portoghese, forfait con il Manchester United?

Infortunio Joao Cancelo, brutte notizie per Massimiliano Allegri: il tecnico livornese rischia di perdere il laterale difensivo per Juventus-Manchester United, sfida in programma mercoledì e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il portoghese ha riportato un problema muscolare nel corso della sfida con il Cagliari ed è a rischio forfait. Tuttavia, secondo Sky Sport, in ogni caso, le condizioni del centrocampista francese e del terzino portoghese non preoccupano lo staff medico e i due possono rientrare fra i convocati per la partita contro lo United.

«Allenamento differenziato per Cancelo a causa di un affaticamento muscolare ai flessori coscia sinistra», questo quanto scritto dal club torinese sul proprio sito internet: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, allarme in casa Juve…