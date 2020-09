Il fuoriclasse portoghese sarebbe alle prese con una infezione dovuta a una puntura d’ape

Antibiotici e niente allenamenti per Cristiano Ronaldo nel ritiro del Portogallo, per un’infezione al dito del piede destro. Il numero 7 della Juventus rischia di saltare la partita di domani di Nations League contro la Croazia, come annunciato dal c.t. lusitano Fernando Santos.

Il commissario tecnico del Portogallo avrebbe inoltre spiegato le causa dell’infortunio di Cristiano Ronaldo. L’infezione al dito potrebbe, infatti, essere stata procurata da una puntura d’ape.