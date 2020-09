Fernando Santos: «Ronaldo? Non so se giocherà domani»

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Cristiano Ronaldo

Problema per Cristiano Ronaldo che non si è allenato nemmeno oggi per una infezione a un dito del piede destro. Fernando Santos, c.t. del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di CR7.

LE CONDIZIONI DI CR7 – «Non so se giocherà domani. Vedremo come reagisce all’antibiotico, vedremo cosa succederà. Non importa se Cristiano giocherà o meno, ovviamente ci piacerebbe vederlo in campo ma non è un problema».