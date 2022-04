Juventus Inter, Allegri: «Le prime tre lottano per lo scudetto, noi no. Non c’è una favorita domani. Su Dybala è stata fatta una scelta»

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa uno Juventus Inter decisivo ai fini della corsa scudetto. Ecco le sue parole, raccolte dall’inviato di JuventusNews24.

DYBALA – «Tagliamo la testa al toro. Domani Dybala gioca, così siete tutti contenti e scrivete i titoli. Con la società siamo in linea su tutto. Quando parliamo io espongo le mie idee, la società giustamente espone le sue e alla fine troviamo sempre un’unità di intenti per programmare e andare avanti. Quando le scelte vengono fatte si fanno tutti insieme».

FAVORITA – «Quando ci sono queste partite, il derby d’Italia, è difficile dirlo. L’Inter, insieme a Napoli e Milan, è una candidata a vincere lo Scudetto. Per noi domani dovrà essere una bellissima serata, di calcio, di sport, dobbiamo fare una grande prestazione contro i campioni d’Italia per continuare il percorso che abbiamo iniziato, cercare di consolidare il quarto posto e battere la squadra campione d’Italia. Abbiamo pareggiato a Milano, perso in Supercoppa, magari domani tocca a noi».

