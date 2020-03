Juventus Inter: in cosa deve crescere Ramsey

Ramsey non sempre è preciso tecnicamente quando la Juventus palleggia sul breve. Deve essere più pulito

Ramsey si trova forse nel miglior momento da quando è alla Juventus. Da mezzala, sta trovando il contesto tattico più adatto per incidere. Si muove molto bene senza palla e dà un contributo sempre più importante in fase difensiva.

Tuttavia, non sempre è preciso tecnicamente quando i bianconeri palleggiano in spazi stretti. Sarri vuole una squadra che attacchi tramite rapide combinazioni centrali di prima: lo scopo è avvicinare i propri giocatori tra di loro, con fraseggi che superino la pressione avversaria. In queste situazioni, però, il gallese è ancora troppo impacciato. Un esempio nella slide sopra, in cui sbaglia il controllo orientato. Deve essere più pulito tecnicamente quando si palleggia sullo stretto.