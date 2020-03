Juventus Inter: nella ripresa i nerazzurri non riescono a uscire da dietro

Nel secondo tempo di Juventus-Inter, il pressing della squadra di Sarri è stato convincente. Il gol di Ramsey ha cambiato il match

Il gol di Ramsey è stato un vero e proprio spartiacque in Juventus-Inter. Da quel momento in poi, l’intensità dei bianconeri è cresciuta parecchio, si è visto un pressing tanto alto quanto corale. Da quel momento, il palleggio arretrato dell’Inter ha avuto grossi problemi, i nerazzurri non sono più riusciti a uscire da dietro.

Un esempio nella slide sopra. Ai difensori interisti manca la soluzione di passaggio, visto che la Juventus è finalmente alta come vuole Sarri. I bianconeri costringono gli avversari a tornare indietro, con Handanovic che è costretto al rinvio.