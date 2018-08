Leonardo Bonucci è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle per svolgere le visite mediche con la Juventus

Ci siamo la maxi trattativa tra Juventus e Milan che porterà Gonzalo Higuain e Mattia Caldara ai rossoneri e Leonardo Bonucci a Torino è ad un passo dalla conclusione, manca solo l’ufficialità. Dopo l’arrivo del Pipita a Milano per le visite mediche alla clinica Madonnina, pochi minuti fa è sbarcato a Torino Leo Bonucci che si appresta a indossare nuovamente la maglia bianconera, dopo un anno passato al Milan. Il difensore trentunenne è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle intorno alle 11 per recarsi al centro al J-Medical dove svolgerà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con la Juve.