Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, ha iniziato la nuova avventura in rossonero. Visite mediche e firma per il Pipita

Gonzalo Higuain è un nuovo attaccante del Milan. Il centravanti argentino ha lasciato la Juventus per firmare con i rossoneri. Trasferimento oneroso a 18 milioni di euro più 36 milioni per il riscatto per un totale di 54 milioni di euro. Il calciatore argentino ha lasciato la Juventus e firmerà con i rossoneri nelle prossime ore, dopo le visite mediche, appena iniziate.

Secondo bagno di folla rossonero per il Pipita che ha già assaporato l’atmosfera milanista ieri sera, al suo arrivo a Milano.Il nuovo attaccante del Milan Gonzalo Higuain ha raggiunto in questi minuti la clinica Madonnina di Milano per le visite mediche di rito. L’arrivo del Pipita era previsto per le 8 ma il numero 9 è arrivato in clinica con più di un’ora di ritardo. Nessun problema però. Ecco il video dell’arrivo del centravanti a Milano per le visite mediche.