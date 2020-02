Juventus: l’intesa tra Ramsey e Cuadrado a destra

Ramsey e Cuadrado hanno dimostrato un’ottima intesa in Spal-Juventus. Hanno anche confezionato il primo gol

Con il passaggio al 433 senza Douglas Costa, la Juventus si sta scoprendo molto dipendente da Ramsey. Sembra il contesto tattico giusto per esaltare le caratteristiche del gallese. Con un esterno come Cuadrado, che tende a dare ampiezza, è necessaria la presenza di una mezzala più creativa, che aiuti il palleggio tra le linee.

Si è visto in occasione del primo gol, nella slide sopra: si forma un triangolo a destra in cui il gallese si trova in una posizione più stretta rispetto al colombiano. Con un preciso filtrante, Ramsey serve Cuadrado in profondità. Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, questo può essere il sistema in grado di esaltare l’ex Arsenal.