Dopo il “sì” di Georgina, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è a caccia della location giusta per celebrare il matrimonio

Il portoghese Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez saranno presto sposi. E dopo i giorni scorsi in cui era uscita la notizia del “Sì” alla proposta di matrimonio di CR7, son tutti alla ricerca di capire dove celebreranno il loro matrimonio. La risposta sembra arrivare dai tabloid inglesi. Secondo infatti The Sun, la coppia si sposerebbe proprio a Torino in una location da urlo in pieno centro città. Parliamo della Chiesa Gran Madre di Dio. I colleghi d’oltremanica hanno infatti paparazzato l’attaccante in forza alla Juventus e la sua compagna uscire dalla Chiesa a Torino.