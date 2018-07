Calciomercato, Juventus: Mandzukic rifiuta l’offerta del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund da tempo corteggia il centravanti della Juventus, Mario Mandzukic che sembra aver declinato l’offerta del club tedesco

La Juventus rimane al centro del mercato e ogni giorno le notizie su possibili trattative in entrata o in uscita del club bianconero si susseguono. L’ultima in ordine cronologico sembra quella con il Borussia Dortmund che da tempo è finita sul centravanti Mario Mandzukic. Il giocatore, classe 1986, è un vecchio pallino dei gialloneri che più volte lo hanno contatto per convincerlo a lasciare l’Italia. Secondo quanto riportato dagli ultimi rumors, Mandzukic, però, avrebbe rifiutato l’offerta dei tedeschi che ormai da gennaio cercano un valido sostituto di Aubameyang, passato all’Arsenal. Terminato il prestito del belga Michy Batshuayi, tornato al Chelsea, difatti, l’attacco del Borussia rimane sguarnito. Sembra ormai improbabile, dunque, un ritorno in Germania per l’attaccante che in Bundesliga ha militato per quattro anni, dal 2010 al 2014 prima con il Wolfsburg e poi con il Bayern Monaco.