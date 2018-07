Calciomercato Juventus, Mario Mandzukic fa gola in Bundesliga: continua il corteggiamento del Borussia Dortmund, le ultime

Tra i grandi protagonisti del cammino della Croazia al Mondiale di Russia 2018, conclusosi con il secondo posto dopo la sconfitta in finale con la Francia, Mario Mandzukic continua a fare parlare di sè in ottica calciomercato. Il Borussia Dortmund sta pensando all’esperto centravanti per rimpolpare il reparto avanzato e giungono aggiornamenti dalla Germania.

Dopo un primo sondaggio, il BVB non ha intenzione di mollare la presa per l’ex Bayern Monaco: i gialloneri ritengono Mandzukic il profilo ideale per l’attacco ed è pronto un nuovo assalto. Il Dortmund deve però fare i conti con la riluttanza della Juventus a privarsi del croato, un pupillo del tecnico Massimiliano Allegri…