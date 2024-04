Terzic come Klopp, il Borussia Dortmund torna al 2013

Il Borussia Dortmund torna a giocare una semifinale di Champions League a distanza di qualche anno: Terzic come Klopp

Mancava dal 2013 la semifinale a Dortmund. E anche all’epoca, per arrivarci i tedeschi dovettero eliminare una squadra spagnola, il Malaga.

Quella cavalcata europea si sarebbe conclusa solo in finale, con la sconfitta per 2-1 da parte dei connazionali del Bayern Monaco. Era il Borussia di Gundogan, Lewandowski e di Reus, presente ancora oggi. Ed in panchina c’era in certo Jurgen Klopp…