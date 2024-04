Borussia Dortmund-Atletico Madrid, Brandt: «Grazie, ma non sono stato io il migliore in campo»

Le parole di Julian Brandt, calciatore del Borussia Dortmund, dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid nei quarti di Champions League

Julian Brandt è stato uno dei grandi protagonisti del fantastico 4-2 con il quale il suo Borussia Dortmund ha ribaltato il 2-1 subito a Madrid dall’Atletico. L’Uefa lo ha premiato come Player of the Match, ma lui ha dichiarato di non essere d’accordo. Secondo lui il riconoscimento avrebbe dovuto essere assegnato a un suo compagno: «Sono felice del premio, ma per me Marcel Sabitzer è stato l’uomo più importante oggi».

Aggiungendo una valutazione su quanto visto in campo e sulle prospettive future in Champions: «È stata una partita pazzesca. Una grande partita per noi, per i nostri tifosi e per tutti gli appassionati di calcio di tutto il mondo. La situazione sarà molto seria adesso contro il Psg. Abbiamo giocato bene contro di loro in casa nella fase a gironi, ma non bene in trasferta. Vogliamo fare meglio adesso e, ovviamente, raggiungere la finale». Il riferimento è alla sconfitta maturata proprio nella gara inaugurale di questa edizione.