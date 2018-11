Dato l’addio in estate, Claudio Marchisio è tornato a parlare della sua Juventus: ecco le sue parole alla Domenica Sportiva.

Lunga intervista di Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva, con il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo che ha parlato degli obiettivi stagionali della sua ex Juventus: «L’anno buono per la Champions League? Mi auguro di sì, sono strutturati per questo: è il progetto del presidente da diversi anni».

Continua il Principino, parlando dell’acquisto di CR7: «L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha alzato l’asticella ancora di più, non solo per le qualità del portoghese ma per tutto quello che si muove intorno. E’ tra le squadre favorite, ma non sarà certamente facile vincere: lo sanno benissimo, come lo sa benissimo il Barcellona, il Manchester City e tutte le squadre che hanno rose importanti per poter aspirare a vincerla».