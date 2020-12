Juventus, senti Marchisio: «Così rischi di perdere il treno Scudetto»

Claudio Marchisio ha parlato a tutto tondo della Juventus e della prima stagione di Andrea Pirlo in panchina. Ecco le sue parole

Claudio Marchisio è stato intervistato da Tuttosport. L’ex centrocampista della Juventus traccia un profilo della stagione e avverte i bianconeri.

PIRLO – «È complicato perché il tempo stringe e nel calcio, alla Juventus in particolare, tutti vogliono i risultati subito. E gennaio sarà un mese decisivo perché se la squadra infila il filotto giusto di vittorie, allora rientra in modo netto nella lotta Scudetto, altrimenti rischia di esserne tagliata fuori. Io continuo a pensare che la Juventus possa vincere, ma i rischi sono tanti. D’altra parte è stata una scelta coraggiosa quella di cambiare allenatore proprio in questa stagione».

