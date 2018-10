Il tecnico della Juve Allegri era presente oggi, insieme ad alcuni esponenti della squadra, all’evento dell’Adidas Store di Milano

Per le celebrazioni del primo anno di apertura dell’Adidas Store di Milano, il negozio milanese ha organizzato un evento esclusivo a cui hanno partecipato vari freestyler ed esponenti del mondo del calcio. Tra questi era presente anche Massimiliano Allegri che è salito sul palco insieme ad alcuni calciatori della Juve sponsorizzati Adidas quali: Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Matuidi, Douglas Costa, Chiellini, De Sciglio, Pjanic, Kean, Perin e Bentancur.

Gli esponenti della Juve hanno inoltre firmato 9 maglie che andranno all’asta per Save The Children. Nel corso della presentazione, Allegri ha poi rilasciato qualche parola a proposito del campionato: «Questi successi sono solo merito dei ragazzi che vanno in campo. Speriamo di toglierci diverse soddisfazioni. Siamo solo all’inizio della stagione, speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

