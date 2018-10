De Sciglio pronto al rientro: «Juventus, voglio giocare!»

Reduce da un problema fisico, Mattia De Sciglio è pronto a tornare protagonista con la maglia della Juventus

Fermo ai box in questa prima parte di stagione per un problema muscolare alla coscia, Mattia De Sciglio è pronto a riprendersi la Juventus. Il terzino sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro il Genoa, ecco le sue parole al canale ufficiale bianconero: «Il Genoa ha appena cambiato allenatore e vorrà fare bella figura qui a Torino. Contro i rossoblu è sempre dura, e dopo la sosta è ancora più difficile riprendere, quindi dovremo fare una partita tosta, perché vogliamo allungare la striscia positiva».

Continua l’ex Milan: «C’è molta consapevolezza nei nostri mezzi e un filotto di vittorie come quello ottenuto trasmette ancora più fiducia ed è importante, specie in vista del mese che ci attende, con gare molto impegnative, a cominciare da quelle contro il Genoa e il Manchester». E sottolinea: «Quella di Champions non sarà ancora una partita decisiva, ma sarà comunque molto importante perché un risultato positivo ci darebbe tranquillità anche in vista della gara di ritorno. Ho molta voglia di giocare, sto bene e sono pronto. Su che fascia? Ho giocato anche a sinistra negli anni precedenti, quindi se ci fosse bisogno non ci sarebbe il problema».