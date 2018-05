Juventus-Milan, finale Coppa Italia 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Milan, finale Coppa Italia 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco all’inizio della 71° finale di Coppa Italia, che andrà in scena questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, tra Juventus e Milan. Una sfida dal fascino unico, tra due delle compagini più vittoriose e prestigiose del panorama italiano, il cui primo incontro risale addirittura al 22 aprile del 1900, in una gara amichevole vinta dal Milan. Quella che andrà in scena questa sera sarà la 5° finale della competizione nazionale, tre delle quali vinte dalla Juventus. Una gara importante per entrambe, ma forse ancor di più per i rossoneri che, con una vittoria, si aggiudicherebbero, oltre alla Coppa, anche la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Per la Juventus, invece, una vittoria significherebbe un nuovo record, dopo quello stabilito l’anno scorso con la 3° finale consecutiva vinta. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

Juventus-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Juventus-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Juventus-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Giunti pressoché al termine di una stagione tra luci e ombre (per il Milan) e molto positiva per la Juventus (nonostante l’uscita anticipata dalla Champions League), le due formazioni sono pronte a darsi battaglia per conquistare un trofeo stagionale che, soprattutto per i rossoneri, potrebbe voler dire molto. Una vittoria sui bianconeri, infatti, regalerebbe alla squadra di Gattuso la qualificazione diretta alla fase a gironi dell’Europa League, evitandosi il greve disturbo di dover anticipare la preparazione della nuova stagione già ai primi di luglio. Per l’occasione, Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Suso, uscito anzitempo contro il Verona. In avanti, Cutrone dovrebbe partire titolare, al posto di Kalinic mentre Locatelli sostituirà, ancora una volta, l’infortunato Biglia. Per il resto, giocheranno gli stessi undici.

Per quanto riguarda i “padroni di casa”, desiderosi di battere il loro stesso record di tre vittorie consecutive in finale, Allegri nutre un solo forte dubbio, in avanti: dopo il brutto pestone rimediato da Vecino, Mandzukic è tornato ad allenarsi in gruppo ma non è detto che sia già in grado di partire dal primo minuto; a contendergli il posto, allora, con una forte chance, ci sarà l’ormai imprescindibile Douglas Costa, decisamente il più in forma dei bianconeri.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, De Sciglio, Marchisio, Mandzukic, Howedes, Alex Sandro, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Musacchio, Zapata, Biglia, Mauri, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Juventus-Milan: i precedenti del match

Quella che andrà in scena sul campo neutro dell’Olimpico di Roma tra Juventus e Milan sarà la sfida numero 25 in Coppa Italia, ber un bilancio complessivo di 10 successi bianconeri, 7 pareggi e 7 successi rossoneri. Curiosamente, però sarà anche la finale numero 5 tra queste due compagini. Di queste, 3 sono state vinte dalla Juventus (nei doppi confronti del 1941/1942 e 1989/1990 e la finale unica vinta nel 2015) e una sola dal Milan (stagione 1972/1973). I bianconeri sono imbattuti da 11 match di Coppa Italia contro i rossoneri, di cui 7 successi e 4 pareggi. Negli ultimi 15 confronti, la Vecchia Signora è andata a segna per ben 14 volte. Ben 12 sono i trofei alzati dalla Juventus (e 5 finali perse) mentre sono 5 (e 8 finali perse) quelle alzate dal Milan. Due, infine, sono state le finali di Supercoppa: quella del 2003, vinta dalla Juventus, e quella del 2016, vinta dal Milan.

Juventus-Milan: l’arbitro del match

Sarà Antonio Damato della sezione di Barletta l’arbitro designato dall’AIA per dirigere la finale di Coppa Italia, in programma questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, tra Juventus e Milan. Il direttore di gara pugliese, classe 1972 e avvocato di professione, in questa stagione ha già arbitrato 15 gare in Serie A e una sola partita nella Coppa nazionale, la sfida ai quarti tra Lazio e Fiorentina. Per quanto riguarda le compagini che si affronteranno questa sera, per Damato sarà la 4° sfida, dopo quella del 2010, conclusasi 3˗0 per i rossoneri, e quella del 2015, finita 3˗1 per i bianconeri, entrambe in campionato. In Coppa Italia, inoltre, si tratterà di un vero e proprio esordio di fuoco con i rossoneri, mentre per i detentori in carica ha collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Ma soprattutto, c’è da registrare il precedente della Supercoppa italiana giocata a Doha nel 2016, quando il Milan riuscì a prevalere battendo ai rigori i rossoneri. A coadiuvare Damato nella direzione di gara ci saranno Di Fiore e Dobosz mentre il quarto uomo sarà Guida. Alla postazione VAR siederanno Irrati e Vuoto.

Juventus-Milan Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta in chiaro su Rai 1. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay e sul sito dedicato.