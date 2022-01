Ferrara su Juve-Napoli: «Partita strana, anche il pareggio non servirebbe»

Ciro Ferrara storico doppio ex della sfida fra Juventus e Napoli, ha parlato della partita del 6 gennaio

Ciro Ferrara ha parlato al Corriere dello Sport sulla sfida del 6 gennaio fra Juventus e Napoli. le parole dello storico doppio ex:

JUVE-NAPOLI – «Sarò allo stadio, per commentarla su Dazn e godermela. Me l’aspetto vibrante, nonostante le troppe assenze per Spalletti, queste si condizionanti. E stavolta è una partita strana: nessuno può permettersi di perderla e persino il pareggio rischia di essere un risultato deprezzabile, in chiave scudetto».

CAMBIAMENTI – «Allegri si è imbattuto in una serie di vicende che hanno appesantito il suo lavoro, chiamiamole difficoltà inaspettate. E l’immagine della Juventus vistosamente zoppicante onestamente era insolita. Però va anche aggiunto che non si può vincere sempre, prima o poi doveva succedere che il ciclo finisse e fosse necessario cambiare. Ma Allegri è la garanzia, che riprendesse la situazione in mano era una delle poche certezze che avevamo».

