Juventus-Napoli, Milik: «Persa partita importante, ma la stagione è lunga»

Il centravanti polacco del Napoli, Arkadiusz Milik, ha espresso il proprio rammarico su Twitter per la sconfitta contro la Juventus in campionato

La Juventus ha conquistato la sfida Scudetto contro il Napoli trionfando per 3-1 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Un successo che conta per il morale, data la rivalità tra le due compagini, ma soprattutto per la classifica con i bianconeri in fuga a +6 dai partenopei attualmente secondi. Inoltre quella di ieri per la Vecchia Signora è l’ottava vittoria su altrettante gare, striscia vincente registratasi l’ultima volta nella stagione 1930-31. Anche il centravanti del Napoli, Arkadiusz Milik, ieri a secco, ha ammesso che quella contro la Juve è una sconfitta pesante, ma che non pregiudica il prosieguo della stagione.

Questo il pensiero dell’attaccante polacco che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto accompagnata dal seguente messaggio relativo alla gara contro i bianconeri: «Abbiamo perso una partita importante, ma la stagione è ancora lunga. Adesso concentriamoci sulle prossime partite». Il Napoli adesso dovrà subito ripartire, già contro il Sassuolo per evitare di perdere ulteriore terreno nei confronti della Juventus e soprattutto per evitare possibili “attacchi” dalle società dietro in classifica.