Juventus, nessuno come Cristiano Ronaldo: 8 doppiette in stagione

Otto doppiette in stagione in tutte le competizioni per Cristiano Ronaldo: nessuno come il fuoriclasse della Juventus in Europa nel 2020/2021

Con la doppietta segnata a San Siro, Cristiano Ronaldo è salito a quota 8 in stagione. Il portoghese della Juventus è il giocatore dei top-5 campionati europei ad aver segnato più doppiette nella stagione in corso, in tutte le competizioni.

«Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in tutte le competizioni» scrive Opta Paolo.