Juventus, niente tournée americana per Rabiot: il motivo

Il centrocampista della Juventus Rabiot non prenderà parte alla tournée negli USA. Il motivo spiegato attraverso i social

Nella giornata di domani, la Juventus partirà alla volta degli Stati Uniti, dove è attesa da una mini tournée pre-campionato che la porterà ad affrontare avversari del calibro di Barcellona e Real Madrid in amichevole.

Non volerà negli USA Adrien Rabiot, come svelato dal giocatore sui social. Per motivi personali il francese rimarrà a Torino, in accordo con il club. Smentite le voci di un infortunio o di una cessione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24