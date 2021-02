Juventus, osservati speciali in casa Verona: Lovato, Barak e non solo

Calciomercato Juventus: nella sfida di sabato sera contro il Verona, i bianconeri osserveranno con attenzioni diversi talenti interessanti

Non sarà una sfida solamente di campo quella tra Verona e Juventus. Le due formazioni avranno modo di confrontarsi anche sul fronte mercato. Tanti, infatti, i talenti gialloblù che avranno occasione di mettersi in mostra, auspicandosi un eventuale futuro interesse della Juventus.

Uno degli osservati – come spiega Tuttosport – sarà Matteo Lovato. Il difensore è stato accostato più forte alla Juve. Non passerà poi inosservato Barak, che ha segnato 5 gol e fornito 3 assist. Discorso simile per Zaccagni, finito nel mirino del Napoli, ma con gli occhi della Juventus addosso. Anche Faraoni, poi, avrà l’occasione di farsi notare.