Juventus, Pirlo si arrende: «Non sono contento e neanche la società»

Parole che si prestano a diverse interpretazioni quelle di Andrea Pirlo dopo Fiorentina-Juventus: le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo è molto severo con il suo lavoro nella sua prima stagione con la Juventus: le parole a Sky Sport dopo la gara contro la Fiorentina.

FUTURO – «Le aspettative iniziali erano diverse, sia mie che della squadra. Non mi ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutte. Ogni gara si impara e si cerca di migliorare. Non sono contento e credo non lo sia neanche la società».