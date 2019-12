Juventus, Pjanic: «Non nascondiamoci dietro a scuse»

View this post on Instagram

Da noi ci si aspetta sempre i tre punti ed è giusto sia così. Inutile provare a nascondersi dietro a delle scuse, i passi falsi possono capitare, siamo consapevoli che non possiamo permettercene molti, ma non perdiamo l’entusiasmo e ricominciamo a fare quello che ci riesce meglio: vincere 💪👊 #JuveSassuolo #ForzaJuve #FinoAllaFine