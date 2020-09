Juventus, problemi per Ronaldo in Nazionale: non si è allenato

Cristiano Ronaldo ha saltato l’allenamento di questa mattina per un problema a un dito: la situazione

Scatta un piccolo allarme in casa Juventus. Cristiano Ronaldo, impegnato in questi giorni nel ritiro del Portogallo, non si è allenato questa mattina con la Nazionale a causa di un problema fisico.

Come comunicato dalla Federazione portoghese, il numero 7 bianconero non ha preso parte all’allenamento a causa di un’infezione a un dito del piede destro. Lavoro in palestra ieri per lui che si è sottoposto a trattamento antibiotico. La sua presenza sabato è in dubbio.