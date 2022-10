Processo Juventus, la società con Allegri e squadra nel mirino: svolta o ritiro

In casa Juventus è partito il maxi processo, la società sta con Allegri e si interroga sulla squadra: ora la coppa poi si deciderà se andare in ritiro

I bianconeri ora stanno preparando la partita di coppa di domani contro il Maccabi Haifa. Un solo risultato a disposizione dei bianconeri, ovvero la vittoria. La società vuole la svolta altrimenti si andrà in ritiro per ritrovare l’amalgama e togliersi di dosso freni e situazioni difficili. Serve unione di intenti per la Juventus per tornare a fare risultati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.