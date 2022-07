Juventus, pronto il Morata Ter: il piano dei bianconeri

Calciomercato Juventus: i bianconeri preparano il terzo ritorno a Torino di Morata. Il piano

Allegri non ha perso le speranze di rivedere Alvaro Morata indossare ancora una volta la maglia della Juventus. È infatti proprio l’allenatore a spingere per il terzo ritorno a Torino dello spagnolo, profilo ideale per una rosa come quella dei bianconeri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due anni di contratto che Alvaro ha con l’Atletico permette un nuovo prestito del giocatore. Soprattutto, per il riscatto i Colchoneros si accontenterebbero ora di una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni pattuiti in precedenza. Ecco perché la pista Morata è da monitorare con attenzione.

