Tra pochi giorni negli store ufficiali della Juventus, verrà esposta la quarta maglia in versione multicolor – FOTO

La Juventus, dopo le tre maglie ufficiali che sono da mesi in vendita negli store ufficiali dei bianconeri, metterà nel mercato una nuova maglia. Si tratta della maglia n°4 e sarà in versione multicolor. Questo nuovo kit nasce dalla collaborazione tra Adidas, main sponsor bianconero ed EA Sports. La quarta maglia, totalmente nuova e originale con sfumature colorate in stile arcobaleno, verrà rilasciata sul mercato il prossimo 29 novembre e avrà un costo di circa 90 euro. E secondo “Footy Headlines”, sito esperto di divise, la nuova maglia è stata definita “Digital 4th Kit”.