Juventus: Ramsey impreciso contro il Genoa

Ramsey non ha avuto un buon impatto in Juventus-Genoa. Il gallese è stato spesso impreciso nell’ultimo passaggio

Per aumentare la qualità nell’ultimo terzo di campo, nel secondo tempo di Juventus-Genoa Sarri ha sostituito le mezzali, facendo entrare Rabiot e Ramsey al posto di Khedira e Matuidi.

Se il francese, al netto dell’espulsione, ha portato imprevedibilità e dinamicità (diverse ottime progressioni palla al piede), il gallese ha faticato di più. Doveva dare qualcosa di più in fase di rifinitura, ma ha spesso peccato di imprecisione nell’ultimo passaggio. Un esempio nella slide sopra, in cui può servire Cuadrado in corsa ma sbaglia le misure dell’appoggio Ankersen recupera.