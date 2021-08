Juventus, rinnovo Dybala: in arrivo la fumata bianca, oggi giornata importante

La Juventus lavora al rinnovo di Paulo Dybala, sempre più al centro del progetto di Allegri. La fumata bianca è vicina, ma mancherebbe ancora qualcosa per chiudere la trattativa

Dopo la risposta in campo di Dybala, tocca alla Juventus stabilire un nuovo incontro per il rinnovo. Potrebbe essere quello della fumata bianca, ma serve un guizzo di creatività per chiudere bene la trattativa. L’ultima offerta avanzata da Cherubini e Arrivabene è inferiore alla precedente di Paratici.

La Juve è scesa sotto 10 milioni: 7-8 milioni di base più premi legati al rendimento. E peraltro 4 anni di contratto e non 5 come vorrebbe Dybala. Si ragiona allora su bonus, postille, diritti di immagine. In ogni caso Paulo ora è al centro del progetto e ha il fortissimo sponsor di Allegri. La giornata calda doveva essere venerdì ma, scrive Tuttosport, non è detto che già oggi possa succedere qualcosa.