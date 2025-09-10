Juventus, rinnovo in vista per Kenan Yildiz: il talento turco al centro del progetto bianconero

Juventus, rinnovo a un passo per Kenan Yildiz: il talento turco è adesso al centro del progetto bianconero. Tutti i dettagli

La Juventus entra in una fase cruciale sul fronte rinnovi contrattuali. Archiviata la sessione estiva di calciomercato, il Direttore Generale Damien Comolli – dirigente francese noto per la sua strategia metodica e a lungo termine – può ora concentrare le proprie energie sulle conferme dei giocatori chiave. In cima alla lista c’è Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005, considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama europeo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, durante l’estate il Chelsea aveva manifestato un forte interesse per Yildiz. La Juventus, però, ha scelto di blindarlo, rifiutando qualsiasi approccio e ribadendo la volontà di costruire il futuro attorno a lui. Con il mercato chiuso, la trattativa per il rinnovo entra ora nella sua fase decisiva, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità a un calciatore su cui Igor Tudor – allenatore croato, ex difensore bianconero – punta molto per la stagione 2025/2026 e oltre.

Comolli ha seguito un piano preciso: prima completare le operazioni in entrata e uscita, poi dedicarsi ai rinnovi, in quello che lui stesso definisce uno stile di gestione “molto francese”. Ora, con la rosa definita, il club può affrontare le trattative interne con maggiore serenità, mettendo al centro i propri pilastri tecnici.

Il rinnovo di Yildiz non rappresenta soltanto una mossa per trattenere un talento di valore, ma anche un segnale forte ai tifosi e allo spogliatoio: la Juventus vuole costruire un progetto a lungo termine basato su giovani di qualità. L’adeguamento dell’ingaggio e delle condizioni contrattuali servirà a consolidare la sua permanenza, prevenendo possibili assalti futuri da parte di club stranieri.

Oltre all’aspetto tecnico, l’operazione ha un significato simbolico: confermare le proprie stelle emergenti significa dare continuità al percorso avviato con Tudor, rafforzare l’identità del club e mantenere alta la competitività sia in Serie A che in campo europeo. La Vecchia Signora dimostra così di voler unire crescita dei giovani, solidità societaria e ambizione sportiva, elementi fondamentali per il futuro bianconero.