Juventus Roma: mai un pareggio allo Stadium – VIDEO

Match clou della terza giornata di Serie A sarà la sfida tra Juventus e Roma: mai un pareggio nei precedenti all’Allianz Stadium

Quattro punti la Juve, sei la Roma: il match dell’Allianz Stadium vede i giallorossi in testa alla classifica e i bianconeri inseguire. Sarà anche una gara di assenti: Pogba e Di Maria da una parte, Wijnaldum e Zaniolo dall’altra sono quelle più importanti.

Juventus e Roma sono accomunate dal non avere ancora incassato gol nelle prime 2 partite mentre Vlahovic è passato dalla doppietta col Sassuolo all’assenza di occasioni a Genova. Nella Roma i due 1-0 non li hanno determinati i Fab Four ma Cristante e Smalling, un centrocampista e un difensore.