Juventus, Ronaldo a quota 400: viene premiato da Andrea Agnelli – FOTO

Nel pre-partita dell’Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo è stato premiato dal Presidente Andrea Agnelli. Il motivo? Esser riuscito a segnare ben 400 reti da professionista tra Premier League, Liga e Serie A. E anzi, con la doppietta di sabato scorso contro l’Empoli, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 402 gol. Per festeggiare questo glorioso traguardo, Andrea Agnelli ha consegnato a CR7 una maglia speciale. La t-shirt bianconera con su scritto il numero “400”, è stata consegnata nel pre-partita della gara contro il Cagliari.

#Ronaldo received a special shirt for scoring over 400 goals across #LaLiga , #SerieA , and the #PremierLeague 🤯 pic.twitter.com/rGFP95K2Vu

— PowrMvmt (@powrmvmt) November 3, 2018