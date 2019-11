Juventus Sassuolo: le chiavi tattiche del match

Il Sassuolo è una squadra che concede troppi spazi tra le linee. I neroverdi dovranno coprirsi bene contro la Juventus di Sarri

Il Sassuolo di De Zerbi è un progetto tattico molto interessante. Una squadra ambiziosa e propositiva, che però rischia qualcosa di troppo nelle transizioni difensive.

La Juventus di Sarri attacca soprattutto per vie centrali, fa tanta densità in mezzo e sguarnisce le corsie esterne. Il Sassuolo non sempre è preciso nella protezione del centro, anzi concede spesso tanti spazi tra le linee. Per sperare di fare risultato a Torino, De Zerbi dovrà dimostrare una compattezza maggiore rispetto a quanto visto nelle precedenti partite.