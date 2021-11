Juventus, senti l'ex: «I bianconeri non dominano più. Sugli obiettivi...»

Franco Causio ha analizzato la situazione della Juventus dopo le due sconfitte di fila con Chelsea e Atalanta. Le dichiarazioni

Franco Causio, nel corso di un’intervista concessa a DerbyDerbyDerby.it, ha analizzato la situazione della Juventus. Le dichiarazioni dell’ex bianconero.

STRADA DA SEGUIRE – «Per dieci anni la Juve ha dominato. Adesso non è più così. I bianconeri devono gettare le basi per ripartire. Io credo che, in parte, la dirigenza abbia già pensato al futuro. La rosa è stata parzialmente ringiovanita e credo che si andrà in questa direzione. Ci vanno tempo e pazienza».

OBIETTIVO DELLA JUVENTUS – «Non fare troppi programmi e pensare partita dopo partita, come ha ben detto Allegri. Ora c’è la Salernitana e la Juve deve pensare alla Salernitana. Step by step si vedrà quali frutti si riuscirà a raccogliere».