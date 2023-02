Juventus, smentite le voci sulla rescissione di Pogba

La Juventus ha smentito le voci che vorrebbero il club bianconero pronto a liberarsi di Paul Pogba dopo gli infortuni

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus non ha alcuna intenzione di terminare in anticipo il contratto che la lega a Paul Pogba.

Il giornalista ha quindi smentito le voci riportate nei giorni scorsi dall’Inghilterra. Quella della rescissione non è infatti una strada presa in considerazione dal club, che continua ad aspettare il ritorno in Serie A del centrocampista francese.